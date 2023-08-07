Galatasaray'da Ljlubljana maçı öncesi keyifler yerinde!

Galatasaray, yeni sezona büyük hedeflerle girerken, takımdaki oyuncuların performansı da yüzleri güldürüyor.
TORREIRA HAZIR
Yaklaşık bir aydır bağlarındaki sakatlık nedeniyle Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalan Lucas Torreira, tamamen iyileşti.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun, yarın Olimpija Ljubljana maçında oynamasında bir sakınca bulunmuyor. 27 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de yer alacak ve her zamanki gibi takımın bel kemiği olacak.
ICARDI ÇOK İSTEKLİ
İmzalar atılır atılmaz çalışmalara başlayan Mauro Icardi, iştahlı görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri. Arjantinli forvet, hocası Okan Buruk ile yaptığı görüşmede salı günü forma giymek istediğini bildirdi.
Teknik ekip ile yapılacak görüşme sonrasında 30 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar verilecek. Icardi'nin en kötü ihtimalle ikinci yarıda süre alması bekleniyor.
ZAHA BÜYÜLÜYOR
Adeta Wilfried Zaha'yı, Fenerbahçe'nin elinden alan Aslan, yıldız oyuncunun performansından bir hayli memnun. Fildişili hücum oyuncusu, antrenmanlarda ortaya koyduğu futbol ile kalitesini gözler önüne serdi.
Ljubljana karşısında forma giymeyecek olan 30 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu ligde oynanacak Kayserispor mücadelesine yetiştirilmesi için uğraşılıyor.
Öte yandan Kerem Demirbay da diğer üç oyuncu gibi son iki idmanın tamamında yer aldı.
TORREIRA HAZIR
Yaklaşık bir aydır bağlarındaki sakatlık nedeniyle Sarı-Kırmızılı formadan uzak kalan Lucas Torreira, tamamen iyileşti.
Uruguaylı orta saha oyuncusunun, yarın Olimpija Ljubljana maçında oynamasında bir sakınca bulunmuyor. 27 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de yer alacak ve her zamanki gibi takımın bel kemiği olacak.
ICARDI ÇOK İSTEKLİ
İmzalar atılır atılmaz çalışmalara başlayan Mauro Icardi, iştahlı görüntüsüyle dikkat çeken isimlerden biri. Arjantinli forvet, hocası Okan Buruk ile yaptığı görüşmede salı günü forma giymek istediğini bildirdi.
Teknik ekip ile yapılacak görüşme sonrasında 30 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar verilecek. Icardi'nin en kötü ihtimalle ikinci yarıda süre alması bekleniyor.
ZAHA BÜYÜLÜYOR
Adeta Wilfried Zaha'yı, Fenerbahçe'nin elinden alan Aslan, yıldız oyuncunun performansından bir hayli memnun. Fildişili hücum oyuncusu, antrenmanlarda ortaya koyduğu futbol ile kalitesini gözler önüne serdi.
Ljubljana karşısında forma giymeyecek olan 30 yaşındaki oyuncunun, hafta sonu ligde oynanacak Kayserispor mücadelesine yetiştirilmesi için uğraşılıyor.
Öte yandan Kerem Demirbay da diğer üç oyuncu gibi son iki idmanın tamamında yer aldı.