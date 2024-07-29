Galatasaray'da Leo Dubois şansını kaybetti

Parma maçındaki performansı eleştirilen Leo Dubois, fırsatı iyi değerlendiremedi. Okan Buruk, Beşiktaş ile oynanacak Süper Kupa'da Jelert'i 11'de düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Leo Dubois şansını kaybetti
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29 Temmuz 2024 09:54
Transfer yapılana kadar ilk 11 seviyesindeki oyuncuların satılmamasını isteyen Okan Buruk, geçen sezon Başakşehir'e kiralanan ve sezon başında takıma dönen Leo Dubois'e hazırlık maçlarında şans verdi.

Başakşehir'deki formu nedeniyle bu sezon takımda kalma olasılığının yüksek olduğu konuşulan Fransız bek, fırsatı iyi değerlendiremedi.

Parma maçında tel tel dökülen Dubois, yenilen ikinci golde de büyük hata yaptı ve iyice gözden düştü.

Okan Buruk'un 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynanacak Turkcell Süper Kupa maçında yeni transfer Elias Jelert'e şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. Dubois ile de yola devam edilmesi beklenmiyor. 

 
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