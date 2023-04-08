Savunmanın solunda istikrarı yakalayamayan Galatasaray'da, Kayserispor karşısında yine farklı bir isim oynayacak.Yeni transfer Adekugbe ve genç Kazımcan'ın performansını yeterli bulmayan Okan Buruk, Leo Dubois'e geri dönecek.Son olarak Konyaspor karşısında oynayan Fransız oyuncunun ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Dubois bu sezon ligde 15 maçta oynadı. 1 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.