Galatasaray'da Leo Dubois kararı

Galatasaray'da yeni transfer Adekugbe ve genç Kazımcan'ın performansını yeterli bulmayan Okan Buruk, Leo Dubois'e geri dönecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Leo Dubois kararı
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08 Nisan 2023 10:33
Leo Dubois
Leo Dubois
Galatasaray
Savunmanın solunda istikrarı yakalayamayan Galatasaray'da, Kayserispor karşısında yine farklı bir isim oynayacak.

Yeni transfer Adekugbe ve genç Kazımcan'ın performansını yeterli bulmayan Okan Buruk, Leo Dubois'e geri dönecek.

Son olarak Konyaspor karşısında oynayan Fransız oyuncunun ilk 11'de şans bulması bekleniyor. Dubois bu sezon ligde 15 maçta oynadı. 1 gol kaydetti, 1 de asist yaptı.  

 
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