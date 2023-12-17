Galatasaray'da Leo Dubois ihtimali

Angelino ile ocak ayında yollarını ayırması beklenen Galatasaray'ın, Başakşehir'e kiralık gönderdiği Leo Dubois'yı geri çağıracağı iddia edildi ancak Fransız futbolcunun geri dönme ihtimalinin zor olduğu öne sürüldü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Leo Dubois ihtimali
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17 Aralık 2023 15:25
Sezon başında Leipzig'den kiraladığı Angelino'dan beklediği verimi alamayan Galatasaray'ın, ara transfer döneminde bu futbolcuyla yollarını ayırması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımda yaşanan bu gelişme sonrasında Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen ancak bonservisi Galatasaray'da olan Leo Dubois'nın geri dönme ihtimali dillendirilmeye başladı. Ancak Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fransız oyuncunun bu sezon Galatasaray'a dönmesi mümkün görünmüyor.

Dubois'nın 1.8 milyon Euro'luk ücretinin büyük bölümünü sarı kırmızılılar ödese de Başakşehir de banko oynayan oyuncunun sezon sonundan önce gelmesi çok zor. 

 
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