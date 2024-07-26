Galatasaray'da kuzey rüzgarı!

Galatasaray, sağ bek transferini gerçekleştirdi ve Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosunu kattı.
21 yaşındaki futbolcu, transferiyle birlikte Galatasaray'ın üçüncü Danimarkalı futbolcusu oldu.
Galatasaray, daha önce Victor Nelsson ve Mathias Ross'u kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuları son 3 yılda (İlk transfer Nelsson, 2021) gerçekleştirmesi dikkat çekti.
21 yaşındaki futbolcu, transferiyle birlikte Galatasaray'ın üçüncü Danimarkalı futbolcusu oldu.
Galatasaray, daha önce Victor Nelsson ve Mathias Ross'u kadrosuna katmıştı.
Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuları son 3 yılda (İlk transfer Nelsson, 2021) gerçekleştirmesi dikkat çekti.