Galatasaray'da kuzey rüzgarı!

Galatasaray'ın yeni transferi Elias Jelert, sarı-kırmızılıların üçüncü Danimarkalı futbolcusu olacak. Galatasaray, daha önce Victor Nelsson ve Mathias Ross'u kadrosuna katmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kuzey rüzgarı!
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26 Temmuz 2024 09:45
Son güncelleme 26 Temmuz 2024 09:46
Galatasaray, sağ bek transferini gerçekleştirdi ve Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosunu kattı.

21 yaşındaki futbolcu, transferiyle birlikte Galatasaray'ın üçüncü Danimarkalı futbolcusu oldu.

Galatasaray, daha önce Victor Nelsson ve Mathias Ross'u kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılıların Danimarkalı futbolcuları son 3 yılda (İlk transfer Nelsson, 2021) gerçekleştirmesi dikkat çekti.






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