Galatasaray'da kusursuz savunma! Sadece Muslera'nın şutu yok

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında ilk 11 çıkan 4 savunma oyuncusu da maçta hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9'unu da kazanırken Kazımcan da 3'te 3 yaptı.



Ayrıca bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla isabetli şut çeken (7.5), net gol pozisyonu üreten (3.2) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (33.2) takım Galatasaray.



SADECE MUSLERA'NIN ŞUTU YOK



Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera hariç Başakşehir maçına ilk 11 çıkan 10 Galatasaray oyuncusu da en az bir şut çekti. Mertens 4 şutla zirvede yer alırken Icardi 3, Kerem 2, Torreira 2, Abdülkerim 2, Oliveira 1, Nellson 1, Kazımcan 1, Boey 1 şut attı.



FUTBOLCU | HAVA TOPU | İKILI MÜCADELE | TOP KAPMA | PAS ARASI | S.TOP KAZANMA



· Abdülkerim 9/9 12/14 3 25

· Nelsson 9/9 9/9-24

· Boey9/914/191- 6

· Kazımcan 3/38/18 222





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