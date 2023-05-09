Galatasaray'da kusursuz savunma! Sadece Muslera'nın şutu yok

Sarı kırmızılıların 4 savunma oyuncusu da dün hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9'unu da kazanırken Kazımcan da 3'te 3 yaptı. Dün ayrıca Muslera hariç 10 oyuncu da en az 1 şut denemesinde bulundu.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kusursuz savunma! Sadece Muslera'nın şutu yok
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09 Mayıs 2023 08:31
Galatasaray'ın Başakşehir karşısında ilk 11 çıkan 4 savunma oyuncusu da maçta hava topu kaybetmedi. Abdülkerim, Nelsson ve Sacha Boey 9 hava topunun 9'unu da kazanırken Kazımcan da 3'te 3 yaptı.

Ayrıca bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla isabetli şut çeken (7.5), net gol pozisyonu üreten (3.2) ve rakip ceza sahasında topla buluşan (33.2) takım Galatasaray.

SADECE MUSLERA'NIN ŞUTU YOK

Sarı kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera hariç Başakşehir maçına ilk 11 çıkan 10 Galatasaray oyuncusu da en az bir şut çekti. Mertens 4 şutla zirvede yer alırken Icardi 3, Kerem 2, Torreira 2, Abdülkerim 2, Oliveira 1, Nellson 1, Kazımcan 1, Boey 1 şut attı.

FUTBOLCU | HAVA TOPU | İKILI MÜCADELE | TOP KAPMA | PAS ARASI | S.TOP KAZANMA

· Abdülkerim 9/9 12/14 3 25
· Nelsson 9/9 9/9-24
· Boey9/914/191- 6
· Kazımcan 3/38/18 222

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