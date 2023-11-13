Galatasaray'da kusursuz 3'lü!

Galatasaray'da form düşüklüğünün dışında 3 isim bireysel olarak performans vermeye devam ediyor.
Orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı ve sağ bekin değişilmez ismi Sacha Boey, Galatasaray formasıyla aynı formda oynamayı sürdürüyor.
Geçen sezon şampiyonluk yolundaki en kilit oyuncuları aralarında yer alan Torreira, Abdülkerim ve Boey kaldıkları yerden bu sene de devam ediyor.
Milli ara öncesi ligin 12 haftalık periyodu ve Şampiyonlar Ligi serüveninde kusursuza yakın performans sergileyen bu oyuncular, taraftarlardan da tam not aldı.
Orta sahanın dinamosu Lucas Torreira, savunmanın bel kemiği Abdülkerim Bardakcı ve sağ bekin değişilmez ismi Sacha Boey, Galatasaray formasıyla aynı formda oynamayı sürdürüyor.
Geçen sezon şampiyonluk yolundaki en kilit oyuncuları aralarında yer alan Torreira, Abdülkerim ve Boey kaldıkları yerden bu sene de devam ediyor.
Milli ara öncesi ligin 12 haftalık periyodu ve Şampiyonlar Ligi serüveninde kusursuza yakın performans sergileyen bu oyuncular, taraftarlardan da tam not aldı.
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