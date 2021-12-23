Galatasaray'da kulübeye takviye!

Galatarasaray'da teknik heyete yabancı bir ismin dahil olacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da kulübeye takviye!
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23 Aralık 2021 08:44
Spor Toto Süper Lig'de 7 haftadır galibiyete hasret kalan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; devre arası yapılacak transferle yoğunlaşan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in ekibine de takviye yapılması planlanıyor.

Deneyimli teknik adamın kulübesine yabancı bir ismin dahil olacağı öğrenildi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılıklarını şu an Selçuk İnan ve Necati Ateş yapıyor.


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