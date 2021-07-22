Galatasaray'da kriz masası toplandı

Galatasaray'ın ağır PSV Eindhoven yenilgisi sonrasında başkan Burak Elmas kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da kriz masası toplandı
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22 Temmuz 2021 01:53
Galatasaray'ın PSV Eindhoven karşısında Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda aldığı 5-1'lik yenilginin ardından "kriz masası" toplantı.

Haber Global'den Berk Göl'ün haberine göre mağlubiyetin sonrasında başkan Burak Elmas harekete geçti. Elmas, Hollanda'da takımın kaldığı oteldeki restoranı kapatarak kurmaylarıyla durum değerlendirmesinde bulundu ve transferlerle ilgili de fikir alışverişi yaptı.

Galatasaray'da kısa süre içinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.


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