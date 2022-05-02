Galatasaray'da kritik zirve!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, seçim takvimini belirlemek adına bugün saat 20:00'de Olağanüstü Yönetim Kurulu toplantısı kararı aldı.



İstanbul'da olmayan yöneticiler bu kritik toplantıya çevrimiçi bağlantıyla katılacak.



Galatasaray'da seçimin 4-11 Haziran ya da liselere giriş sınavına denk gelmesi halinde 1 hafta ileriye alınması konuşulacak.



BURAK ELMAS NE DEMİŞTİ?



"Bu seçim olacak! Anlamayanlar için tekrar söylüyorum, bu seçim olacak. Bu seçim olmayacak diye bir şey hiçbir zaman ağzımdan çıkmadı. 26 Mart'ta gerçekleşen olağan genel kurul sonrasında ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, geçmişteki örneklerin haricinde Galatasaray'ın önünü açmak ve seçim yapmak üzere üzerimize düşen her şeyi yaptık.



21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik



04-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız."









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