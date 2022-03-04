Galatasaray'da kritik zirve

Galatasaray'da camianın önemli isimleri, Ahmet Yüce'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi.



Ali Naci Küçük'ün haberine göre; yemekte başkan Burak Elmas yer alırken, başkan yardımcısı Bikem Kanık, eski başkanlardan Dursun Özbek ile Faruk Süren, eski yöneticilerden, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Altaylı da bulundu.



Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Elmas, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında camiadan her isimle görüşebileceğini belirtmişti.





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