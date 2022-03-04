Galatasaray'da kritik zirve

Galatasaray'da camianın önemli isimleri, düzenlenen yemekte bir araya geldi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da kritik zirve
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2022 17:07
Galatasaray'da camianın önemli isimleri, Ahmet Yüce'nin düzenlediği yemekte bir araya geldi.

Ali Naci Küçük'ün haberine göre; yemekte başkan Burak Elmas yer alırken, başkan yardımcısı Bikem Kanık, eski başkanlardan Dursun Özbek ile Faruk Süren, eski yöneticilerden, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Altaylı da bulundu.

Sarı - kırmızılı kulübün başkanı Elmas, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında camiadan her isimle görüşebileceğini belirtmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.