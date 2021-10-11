Galatasaray'da kritik virajda hedef zirve!

İlk 8 haftada topladığı 14 puanla lider 8. sırada bulunan Galatasaray'da hedef zirve.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kritik virajda hedef zirve!
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11 Ekim 2021 09:37
Galatasaray bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.

SADECE RUSYA'YA GİDECEK
F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor. Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.

Konya'yı yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan G.Saray'da Berkan ve Marcao'nun cezaları Konya maçıyla sona erecek. Ayrıca gün sayan Sacha Boey'ın de takıma katılacak olması avantaj görülüyor.


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