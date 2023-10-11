Galatasaray'da kritik viraj! Düşündüren fikstür

Milli ara sonrası Galatasaray'ı sezonun en kritik virajlarından biri bekliyor. 21 günde 6 maça çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar, evinde üst üste Beşiktaş'ı ve Bayern Münih'i ağırladıktan sonra zorlu Rizespor deplasmanına gidecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da kritik viraj! Düşündüren fikstür
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2023 10:15
Son güncelleme 11 Ekim 2023 10:17
Sezona iyi bir başlangıç yapan hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dinlenme fırsatı buldu. Ancak ara sonrası geri dönüş Cim Bom için hiç de kolay olmayacak.

Sarı-Kırmızılı ekibi ekim ayının son dönemi ve kasım başında çok zorlu bir fikstür bekliyor. Aslan bu 18 günlük periyotta birbirinden zorlu 5 mücadeleye çıkacak. Üstelik Galatasaray'ın ilk rakibi, Rams Park'ta Beşiktaş olacak. Derbiden sadece 3 gün sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde sadece A Grubu'nun değil, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih İstanbul'a gelecek.

MÜNİH DEPLASMANI DA VAR

Taraftarının desteğiyle bu iki zorlu sınavı kayıpsız atlatmaya çalışacak olan Galatasaray'ı, son yıllarda en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Çaykur Rizespor mücadelesi bekliyor.

Rize'nin ardından iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla nefes alacak olan Cim Bom, bu kez Bayern Münih deplasmanında sezonun en büyük testlerinden birini verecek. Bu yoğun, zorlu ve kritik fikstür, 11 Kasım'daki Hatayspor deplasmanıyla son bulacak. 



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery