Galatasaray'da kritik viraj! Düşündüren fikstür

Sezona iyi bir başlangıç yapan hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup olarak devam eden Galatasaray, Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada dinlenme fırsatı buldu. Ancak ara sonrası geri dönüş Cim Bom için hiç de kolay olmayacak.
Sarı-Kırmızılı ekibi ekim ayının son dönemi ve kasım başında çok zorlu bir fikstür bekliyor. Aslan bu 18 günlük periyotta birbirinden zorlu 5 mücadeleye çıkacak. Üstelik Galatasaray'ın ilk rakibi, Rams Park'ta Beşiktaş olacak. Derbiden sadece 3 gün sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde sadece A Grubu'nun değil, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih İstanbul'a gelecek.
MÜNİH DEPLASMANI DA VAR
Taraftarının desteğiyle bu iki zorlu sınavı kayıpsız atlatmaya çalışacak olan Galatasaray'ı, son yıllarda en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Çaykur Rizespor mücadelesi bekliyor.
Rize'nin ardından iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla nefes alacak olan Cim Bom, bu kez Bayern Münih deplasmanında sezonun en büyük testlerinden birini verecek. Bu yoğun, zorlu ve kritik fikstür, 11 Kasım'daki Hatayspor deplasmanıyla son bulacak.
Sarı-Kırmızılı ekibi ekim ayının son dönemi ve kasım başında çok zorlu bir fikstür bekliyor. Aslan bu 18 günlük periyotta birbirinden zorlu 5 mücadeleye çıkacak. Üstelik Galatasaray'ın ilk rakibi, Rams Park'ta Beşiktaş olacak. Derbiden sadece 3 gün sonra bu kez Şampiyonlar Ligi'nde sadece A Grubu'nun değil, turnuvanın favorilerinden Bayern Münih İstanbul'a gelecek.
MÜNİH DEPLASMANI DA VAR
Taraftarının desteğiyle bu iki zorlu sınavı kayıpsız atlatmaya çalışacak olan Galatasaray'ı, son yıllarda en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan Çaykur Rizespor mücadelesi bekliyor.
Rize'nin ardından iç sahada oynanacak Kasımpaşa maçıyla nefes alacak olan Cim Bom, bu kez Bayern Münih deplasmanında sezonun en büyük testlerinden birini verecek. Bu yoğun, zorlu ve kritik fikstür, 11 Kasım'daki Hatayspor deplasmanıyla son bulacak.