Galatasaray'da kritik viraj!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını Trabzonspor'un 19 puan gerisinde kapatan Galatasaray'a iki haftalık devre arası iyi gelmedi.



EKSİK FUTBOLCU ÇOK



Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk ve Fatih Öztürk koronavirüse yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerildi. Kritik bir hâl alan bugünkü GZT Giresunspor karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulüpte son durum şöyle:



Dört oyuncusu Kovid-19 olan Galatasaray'ın toplam 11 eksiği var. Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed Afrika Kupası'nda. Fernando Muslera ve Mbaye Diagne sakat. Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı, Belçika'ya kiralık gidecek Christian Luyindama da yok. Fatih Terim'in altyapıdan Işık Kaan Arslan'ı stoperde oynatmaktan başka çaresi kalmadı.



Giresunspor'un ardından Hatay deplasmanına gidecek Galatasaray, Aslantepe'de sırasıyla Kasımpaşa ve Trabzonspor'u konuk edecek. Ocak ayındaki bu 4 maçta alınacak sonuçlar, yönetimde yüksek sesle eleştirilen Fatih Terim'in takımdaki geleceğini şekillendirecek.



BELİRSİZLİK VAR



Ara transfer döneminde kulüpte belirsizlik hakim. Yönetim, oyuncu satışı yapmadan transfere soğuk ve henüz kulübe ulaşmış bir teklif yok.



Başkan Burak Elmas 3 yıllık projeyi vurgulasa da sarı-kırmızılı taraftarların olası kötü sonuçlara nasıl reaksiyon vereceği bilinmiyor.





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