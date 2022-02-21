Galatasaray'da kritik süreç: 7 maç!

Galatasaray'da 19 Mart'ta çoğunluk sağlanamazsa mali genel kurulun 26 Mart'ta yapılacak.



KRİTİK 7 MAÇ!



Futbol takımının 26 Mart'a kadar alacağı sonuçlar, ibra oylamasını direkt etkileyecek. Bu süreçte ligde üçü deplasman, biri Beşiktaş derbisi olmak üzere 5 maç oynayacak sarı-kırmızılılar, ayrıca Avrupa Ligi Son 16 Turu'na çıkacak.



Lig ve Avrupa'daki 7 maçlık maratonun sonunda Genel Kurul'a gidecek yönetimde, ibra konusunda gergin bekleyiş başladı





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