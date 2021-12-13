Galatasaray'da kritik isim; Mbaye Diagne

Mbaye Diagne... Sarı-Kırmızılı ekibe katıldığı günden beri inişli çıkışlı performansı ile zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oldu. Ancak Senegalli forvet, bu sezon gole pek katkı yapamasa da hücumda takımın en büyük kozlarından biri oldu. Bir süredir beklentilerin altında kalan 30 yaşındaki santrfor, son dönemde yeniden çıkışa geçti. Ligde oynanan Altay maçında rakip filelere bir gol bırakan, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio mücadelesinde mücadelesi ile alkış alan Diagne, formayı kaptı.



6 gole katkı



Tecrübeli forvet, Sivasspor karşılaşmasında da takımın en büyük kozlarından biri olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Fatih Terim, Diagne'den tıpkı Avrupa maçlarında olduğu gibi sık sık geriye destek verip, alan boşaltmasını istedi. Bu sezon 21 maça çıkan Diagne, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası vermeyi başardı.





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