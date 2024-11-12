Galatasaray'da kritik adam Nelsson!

Galatasaray'da milli arada gözler sakatlığı bulunan isimlere çevrilmiş durumda. Sarı-Kırmızılılar, son döneme yaşanan sıkıntılar sonrası Rams Park'ın zeminine de bir önlem almaya hazırlanıyor. Ayrıca eksik listesinin kabarmasından sonra gözler Victor Nelsson'a da çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kritik adam Nelsson!
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12 Kasım 2024 10:46
Son güncelleme 12 Kasım 2024 10:47
Süper Lig'in 12. haftasında aldığı 3-2'lik Samsunspor galibiyetiyle birlikte milli araya moralli giren Galatasaray'da şimdi gözler sakatlığı bulunan isimlere çevrilmiş durumda.

GÖZLER NELSSON'A ÇEVRİLDİ

Sanchez cezalı olduğu için Bodrum deplasmanında ilk 11 oynayacak olan Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampına katıldı. Vikingler 15 Kasım'da İspanya'yı konuk ederken, 18 Kasım'da Sırbistan'a gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un sorunsuz ve formda bir şekilde geri dönmesini bekliyor.

ZEMİNE ÖZEL ÖNLEM ALINACAK

Icardi'nin sakatlığıyla birlikte kötü zemin konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle oyuncuların mevcut durumdan çok şikayetçi olduğu öğrenildi. Çimlerin altının çamurla kaplı olduğu, üst üste maçlar oynandıkça işlerin daha da kötüye gittiği belirtiliyor. Yönetim, milli arada çimlere yoğun bakım yaptıracak. 

 
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