Galatasaray'da kritik adam Nelsson!

Süper Lig'in 12. haftasında aldığı 3-2'lik Samsunspor galibiyetiyle birlikte milli araya moralli giren Galatasaray'da şimdi gözler sakatlığı bulunan isimlere çevrilmiş durumda.
GÖZLER NELSSON'A ÇEVRİLDİ
Sanchez cezalı olduğu için Bodrum deplasmanında ilk 11 oynayacak olan Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampına katıldı. Vikingler 15 Kasım'da İspanya'yı konuk ederken, 18 Kasım'da Sırbistan'a gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un sorunsuz ve formda bir şekilde geri dönmesini bekliyor.
ZEMİNE ÖZEL ÖNLEM ALINACAK
Icardi'nin sakatlığıyla birlikte kötü zemin konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle oyuncuların mevcut durumdan çok şikayetçi olduğu öğrenildi. Çimlerin altının çamurla kaplı olduğu, üst üste maçlar oynandıkça işlerin daha da kötüye gittiği belirtiliyor. Yönetim, milli arada çimlere yoğun bakım yaptıracak.
GÖZLER NELSSON'A ÇEVRİLDİ
Sanchez cezalı olduğu için Bodrum deplasmanında ilk 11 oynayacak olan Nelsson, Danimarka Milli Takımı kampına katıldı. Vikingler 15 Kasım'da İspanya'yı konuk ederken, 18 Kasım'da Sırbistan'a gidecek. Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'un sorunsuz ve formda bir şekilde geri dönmesini bekliyor.
ZEMİNE ÖZEL ÖNLEM ALINACAK
Icardi'nin sakatlığıyla birlikte kötü zemin konusu yeniden gündeme geldi. Özellikle oyuncuların mevcut durumdan çok şikayetçi olduğu öğrenildi. Çimlerin altının çamurla kaplı olduğu, üst üste maçlar oynandıkça işlerin daha da kötüye gittiği belirtiliyor. Yönetim, milli arada çimlere yoğun bakım yaptıracak.