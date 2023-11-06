Galatasaray'da kritik 180 dakika

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesiyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın köklü ekibi Bayern Münih'e konuk olacak.
KRİTİK 180 DAKİKA
Sarı-Kırmızılılar'ın ligin ilk yarısının bitimine kadar olan fikstürü ise dikkat çekiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Bayern Münih karşılaşmasından 3 gün sonra Hatayspor deplasmanında mücadele edecek. Liderlik koltuğunu ezeli rakibinden alan Cim-Bom, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencilerini yoğun maç trafiğinde diri tutmaya çalışıyor. Bayern Münih ve Hatayspor maçları ile birlikte Galatasaray'ın önünde kritik bir 180 dakika var.
İKİ DEPLASMANI İSTANBUL'DA
Sarı-Kırmızılılar, iki sınavdan sonra ligin ilk yarısında toplamda 9 maça çıkacak. Hatay'ın ardından Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, peşinden de Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yendiği Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Cim-Bom, İngiliz ekibinin ardından sırasıyla Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konya maçlarını oynayacak. Bu mücadelelerde sadece Sivasspor deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak. Pendik ve Fenerbahçe maçlarında ise sadece İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına geçecek.
KRİTİK 180 DAKİKA
Sarı-Kırmızılılar'ın ligin ilk yarısının bitimine kadar olan fikstürü ise dikkat çekiyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Bayern Münih karşılaşmasından 3 gün sonra Hatayspor deplasmanında mücadele edecek. Liderlik koltuğunu ezeli rakibinden alan Cim-Bom, hata yapmak istemiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da öğrencilerini yoğun maç trafiğinde diri tutmaya çalışıyor. Bayern Münih ve Hatayspor maçları ile birlikte Galatasaray'ın önünde kritik bir 180 dakika var.
İKİ DEPLASMANI İSTANBUL'DA
Sarı-Kırmızılılar, iki sınavdan sonra ligin ilk yarısında toplamda 9 maça çıkacak. Hatay'ın ardından Alanyaspor'u ağırlayacak Galatasaray, peşinden de Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 yendiği Manchester United'ı sahasında konuk edecek. Cim-Bom, İngiliz ekibinin ardından sırasıyla Pendikspor, Adana Demir, Sivasspor, Karagümrük, Fenerbahçe ve Konya maçlarını oynayacak. Bu mücadelelerde sadece Sivasspor deplasmanı için İstanbul dışına çıkacak. Pendik ve Fenerbahçe maçlarında ise sadece İstanbul'un bir yakasından diğer yakasına geçecek.