Galatasaray'da köstebek operasyonu!

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un sözlerinin ardından Florya'da köstebek operasyonu başlatıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da köstebek operasyonu!
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14 Şubat 2025 10:46
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1'lik skorla kaybeden Galatasaray'da maç sonu kadar maç önü teknik direktör Okan Buruk'un sözleri de gündem oldu.

Okan Buruk, maç öncesi yaptığı açıklamada sürekli kadronun sızdığından şikayet etti ve bu duruma tepki gösterdi.

Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk'un sözlerinin ardından harekete geçme kararı aldı. Sarı-kırmızılı idareciler, AZ Alkmaar maçının ardından Florya'da köstebek operasyonu başlatacak.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Gün içinde kadroyu verdiniz. Florya'dan her şey çıkıyor maalesef. Kimden, nasıl çıkıyor, hangi kadrolar kime ulaştırılıyor, bilmiyoruz. Daha sert olmalıyız bununla ilgili. Devamlı kadro sızıyor. Bu benim üzüntüm. Bu maçta kadro tahmini kolay, çünkü çok kalabalık bir kadromuz yok bu maçta." demişti.


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