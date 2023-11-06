Galatasaray'da köstebek avı!

Galatasaray'da Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı öncesinde kadronun sızdığını söylemesi üzerine çarpıcı gelişmeler yaşandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da köstebek avı!
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06 Kasım 2023 08:34
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı açıklamalar sonrası yönetim harekete geçti.

"KÖSTEBEK" AVI BAŞLADI

Okan Buruk'un kadronun sızması yönündeki hezeyanlarını dikkate alan Başkan Dursun Özbek ve Erden Timur, kulüp içinde "köstebek" avına çıktı.

Özbek ve Timur, Buruk'un sözleri hakkında detaylı bir rapor isterken, takımla ilgilenen tüm personel takip altına alındı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesinde "Bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Bu haberleri kimler nereden alıyor bilmiyoruz. Daha 1 gün önceden Galatasaray kadrosu üzerinde konuşulmaya başlandı. Nelsson ve Ziyech'in oynayacağını kimse bilmiyordu." ifadelerini kullanmıştı.
 
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