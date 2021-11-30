Galatasaray'da kornerler karavana

Spor Toto Süper Lig'in en çok korner kullanan (92) takımı olan Galatasaray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı.



Malatya'da Patrick Van Aanholt ve Alexandru Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.



Galatasaray derbide ise Beşiktaş'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.





İLGİLİ VİDEO