Galatasaray'da kornerler karavana

Ligin en fazla korner kullanan takımı olan Galatasaray, köşe vuruşlarından ise şu ana kadar ağları bulamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kornerler karavana
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30 Kasım 2021 09:39
Spor Toto Süper Lig'in en çok korner kullanan (92) takımı olan Galatasaray, henüz köşe atışlarından gol bulamadı.

Malatya'da Patrick Van Aanholt ve Alexandru Cicaldau ile kullandığı 7 kornerde tehlike bile yaratamayan sarı-kırmızılılar, duran top sorunu nedeniyle birçok maçı çözemedi.

Galatasaray derbide ise Beşiktaş'a kornerden yediği golle mağlup olmuştu.


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