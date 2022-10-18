Galatasaray'da kornerler hep karavana

Yeni sezonda yapılan birçok takviyeye rağmen Galatasaray bir türlü istediği oyunu sahaya yansıtamadı.Galatasaray bu sezon oynadığı 9 karşılaşmada kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı.Lucas Torreira (1.66 m), Dries Mertens (1.69 m), Juan Mata (1.70 m) ve Yusuf Demir (1.73 m) gibi kısa boylu oyuncuları kadrosunda bulunduran Galatasaray, Süper Lig'de henüz duran toptan gol bulamadı.Sarı-kırmızılı takım 9 maçta kullandığı toplam 69 kornerden sonuç alamadı. Oliveira, Mertens, Mata ve Kerem'in dönüşümlü kullandığı köşe vuruşları, tehlike yaratmaktan uzak kaldı.Bu sorunu çözmesi için geçtiğimiz hafta Avusturyalı antrenör Sargon Duran getirilmişti. Ancak Sargon'un yaptırdığı çalışmalar son oynanan Kayserispor karşılaşmasında meyvesini vermedi.