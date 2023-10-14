Galatasaray'da korkulan olmadı: Fernando Muslera

Antrenmanda sakatlanan Fernando Muslera'da korkulan olmadı. El, bilek ve omuz MR'ı çekilen Uruguaylı kalecinin Beşiktaş derbisine yetişeceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da korkulan olmadı: Fernando Muslera
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14 Ekim 2023 12:28
Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sevindirici bir haber geldi.

Önceki gün yapılan antrenmanda takım arkadaşıyla çarpışan ve baş parmağında incinme olan tecrübeli kalecide önce kırık olduğu gündeme geldi.

OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Ancak; Muslera'nın kontrol amaçlı el, bilek ve omuz MR'ı çekildi. Çekilen MR'da kırığa rastlanmadığı bildirildi.

DERBİDE OYNAYACAK

Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yeri olan Muslera'nın milli aradan sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. 

 
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