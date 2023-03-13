Galatasaray'da Konyaspor maçı için prim kararı

Süper Lig'de galibiyet serisini 14 maça çıkaran Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verildi.
Sarı-kırmızılı takım, pazartesi günü Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Kasımpaşa galibiyetine özel prim verilmezken, Konya deplasmanı için prim söz konusu.
Dursun Özbek ve yönetimi, Konyaspor maçı ile ilgili son kararını futbolculara bildirecek.
Sarı-kırmızılı takım, pazartesi günü Florya'da toplanıp Konyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.
Kasımpaşa galibiyetine özel prim verilmezken, Konya deplasmanı için prim söz konusu.
Dursun Özbek ve yönetimi, Konyaspor maçı ile ilgili son kararını futbolculara bildirecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ