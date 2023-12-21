Galatasaray'da konu kapandı: Artık oynamayacak

Galatasaray 'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. 19 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde,

kiralık sözleşmesindeki

6 milyon Euro'luk opsiyon

devreye girecekti. İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar,



Angelino'yu artık oynatmayacak.

11 Ocak'ta başlayacak ara transfer

döneminde sol bek takviyesi yapacak

Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

P

endik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü. Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı.

Barış

Alper 78 defa topla buluşup, 34 pas

yaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği