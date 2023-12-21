Galatasaray'da konu kapandı: Artık oynamayacak

Galatasaray'da sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino için ayrılık kararı kesinleşti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da konu kapandı: Artık oynamayacak
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21 Aralık 2023 09:59
Galatasaray'ın Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Angelino, Fatih Karagümrük karşılaşmasının kadrosuna alınmadı. 19 mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncunun bir maç daha oynaması halinde, kiralık sözleşmesindeki 6 milyon Euro'luk opsiyon devreye girecekti. İspanyol sol bekin performansından memnun olmayan sarı-kırmızılılar,

Angelino'yu artık oynatmayacak. 11 Ocak'ta başlayacak ara transfer döneminde sol bek takviyesi yapacak Galatasaray'da, Angelino ile yollar ayrılacak.

BARIŞ ALPER TAM GAZ

Pendik ve Adana Demirspor karşılaşmalarında kanat oyuncusu olmasına rağmen sol bekte görev yapan Barış Alper Yılmaz, dün de bu bölgede ter döktü. Yeni transfer gelene kadar sol bekte oynayacak olan 23 yaşındaki futbolcu, mücadelenin tamamında sahada kalırken performansı büyük beğeni topladı. Barış Alper 78 defa topla buluşup, 34 pas yaptı. Ayrıca 2 top kaparken girdiği 20 ikili mücadelenin 11'ini kazandı.
 
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