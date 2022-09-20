Galatasaray'da kombine almayan bin pişman!

Son 3 maçını kazanan Galatasaray 'da, özellikle yıldız transferlerinin ardından taraftarların maçlara olan ilgisi tavan yaptı.
40 binden fazla kombine sahibinin bulunduğu Nef Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor, Sarı-Kırmızılı futbolseverler biletleri çıktığı gibi tüketiyor.
Son günlerde kulübe telefon üstüne telefon gelirken, taraftarlar kombineler için ek satış talep ediyor. Localar için de kuyruk var.
40 binden fazla kombine sahibinin bulunduğu Nef Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor, Sarı-Kırmızılı futbolseverler biletleri çıktığı gibi tüketiyor.
Son günlerde kulübe telefon üstüne telefon gelirken, taraftarlar kombineler için ek satış talep ediyor. Localar için de kuyruk var.