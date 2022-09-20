Galatasaray'da kombine almayan bin pişman!

Son 3 maçını kazanan Galatasaray 'da, özellikle yıldız transferlerinin ardından taraftarların maçlara olan ilgisi tavan yaptı.40 binden fazla kombine sahibinin bulunduğu Nef Stadı'nda neredeyse her maç kapalı gişe oynanıyor, Sarı-Kırmızılı futbolseverler biletleri çıktığı gibi tüketiyor.Son günlerde kulübe telefon üstüne telefon gelirken, taraftarlar kombineler için ek satış talep ediyor. Localar için de kuyruk var.