Avrupa Ligi listesine eklenmeyen Derrick Köhn, Sparta Prag eşleşmesinde arandı.
Çekya ekibinden yenen gollerde sol bekte sahaya çıkan Berkan yetersiz kaldı.
Köhn, Antalyaspor maçıyla birlikte sol beke kalıcı olarak geçecek.
AURIER, DERBİYE YETİŞEBİLİR
Sağ bek Serge Aurier ise bireysel çalışmalara başladı. Arka üst adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu için hedef; 3 Mart'taki Beşiktaş derbisi.
Fildişi Sahilli sağ bek gelene kadar Kaan Ayhan ve Barış Alper dönüşümlü kullanılacak.
Çekya ekibinden yenen gollerde sol bekte sahaya çıkan Berkan yetersiz kaldı.
Köhn, Antalyaspor maçıyla birlikte sol beke kalıcı olarak geçecek.
AURIER, DERBİYE YETİŞEBİLİR
Sağ bek Serge Aurier ise bireysel çalışmalara başladı. Arka üst adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu için hedef; 3 Mart'taki Beşiktaş derbisi.
Fildişi Sahilli sağ bek gelene kadar Kaan Ayhan ve Barış Alper dönüşümlü kullanılacak.