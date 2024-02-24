Galatasaray'da Köhn 11'e, Aurier derbiye!

Galatasaray'da yeni transfer Derrick Köhn, artık 11'deki yerini alacak. Sağ bek Aurier ise Beşiktaş derbisine yetiştirilmeye çalışılıyor. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Köhn 11'e, Aurier derbiye!
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24 Şubat 2024 11:02
Avrupa Ligi listesine eklenmeyen Derrick Köhn, Sparta Prag eşleşmesinde arandı.

Çekya ekibinden yenen gollerde sol bekte sahaya çıkan Berkan yetersiz kaldı.

Köhn, Antalyaspor maçıyla birlikte sol beke kalıcı olarak geçecek.

AURIER, DERBİYE YETİŞEBİLİR

Sağ bek Serge Aurier ise bireysel çalışmalara başladı. Arka üst adalesinden sakatlanan 31 yaşındaki oyuncu için hedef; 3 Mart'taki Beşiktaş derbisi.

Fildişi Sahilli sağ bek gelene kadar Kaan Ayhan ve Barış Alper dönüşümlü kullanılacak. 

 
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