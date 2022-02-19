Galatasaray'da kırılma noktası!

Renktaşı Göztepe ile pazartesi akşamı İzmir'de son derece kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da her şey bir galibiyete bakıyor. Teknik Direktör Domenec Torrent ve yöneticiler alınacak bir galibiyetle beraber rüzgarın hızla tersine döneceğine inanıyor.



Sarı-kırmızılılarda kötü tablonun değişmesi için bir galibiyet bekleniyor. Torrent ve idareciler takımın üzerindeki baskının alınacak galibiyetle beraber kırılacağı umudunu taşıyor. Göztepe maçını kırılma noktası olarak gören sarı-kırmızılılar böylece yükseliş trendinin başlayacağı kanaatine sahip.



Yenilgi serisinin Alanyaspor ve Kayserispor beraberlikleri ile bozulduğu ancak hedeflenen galibiyet zinciri için Göztepe deplasmanından 3 puanla dönmek gerektiği ifade ediliyor. Böylece takımın üzerindeki baskının azalacağı ve maçlara daha rahat çıkılacağı belirtildi.



Süper Lig'de Göztepe deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta da Çaykur Rize'yi ağırlayacak. Cim-Bom'da ilk planda Göztepe ve Çaykur Rize maçlarının kazanılması ve zorlu Konyaspor deplasmanına bu moralle çıkılmasının hedeflendiği aktarıldı.



Torrent'ten takıma ödül



Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent haftalık planlamada olmamasına karşın takıma cuma günü izin verdi.



Sarı-kırmızılı oyuncuların antrenman performansından memnun olan ve bu nedenle pazartesinden sonra cuma günü de takıma izin veren İspanyol hocanın hem mental hem de fiziksel olarak takımını daha diri hale gelmesini istediği bildirildi. Futbolcuların antrenmanlardaki hırslı görüntüsünün teknik ekibi Göztepe maçı için umutlandırdığı da kaydedildi.





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