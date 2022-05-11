Galatasaray'da kiralıkta nöbet değişimi!

Bu sezon hüsran yaşayan Galatasaray'da yeni dönemin planları yapılıyor... Takımda istedikleri süreyi alamayan Olimpiu Morutan ile birlikte Barış Alper Yılmaz'ın gelecek sezon kadroda düşünülmediği ve kendilerini geliştirmeleri için kiralık olarak gönderilmesi kararı alındığı öğrenildi.



Sezon başında kiralık gönderilen Okan Kocuk kurtarışlarıyla Giresunspor'un ligde kalmasını sağlarken, Emre Akbaba ve Yunus Akgün attıkları goller ve yaptıkları asistlerle Alanyaspor ve Adana Demirspor'u Avrupa potasına soktu. Bu üç oyuncunun da geri dönecek olması sarı-kırmızılı sevindirirken aynı modelin Barış Alper ve Morutan'a uygulanması düşünülüyor.



GELECEĞE YATIRIM YAPILACAK



Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalarak gözden düşen iki genç oyuncu da bu sayede yeni sezonda gittikleri ekipte düzenli forma giyme şansı yakalayacak. 23 yaşındaki Morutan ve 2000 doğumlu Barış Alper'e sarı-kırmızılı kulüpte geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor.





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