Galatasaray'da kiralıkların son durumu!

Nantes'ın 5 milyon 750 bin Euro'luk opsiyonuna sahip olduğu Mustafa Muhammed'de görüşme masasına oturmaya niyeti olmayan Galatasaray, bu rakam yatırılmazsa oyuncuyu geri çağıracak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
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Galatasaray'da kiralıkların son durumu!
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09 Mart 2023 09:22
Ara transferde Seferovic ile yollarını ayıran G.Saray, Haji Wright için temas kurdu ancak Antalyaspor'la anlaşamadı. Kiralık İcardi'de opsiyon bulunmuyor ve Gomis'in sözleşmesi de bitiyor.

Nantes'a kiralık giden Mustafa Muhammed'in performansı ise yakından izleniyor. Fransız ekibi, 5 milyon 750 bin Euro öderse Muhammed'in bonservisini alacak. Sezon sonunda golcü ihtiyacı doğacak G.Saray'da Muhammed için izlenecek strateji belli oldu.

MORUTAN DA AYNI DURUMDA

Fransa'da 8 gol-5 asistle oynayan Mısırlı forvetin opsiyonu kullanılamazsa Nantes ile bonservis pazarlığı yapılmayacak ve Muhammed geri çağrılacak.

Aynı durum bir diğer kiralık oyuncu Olimpiu Morutan için de geçerli. Pisa, Serie A'ya yükselemezse Morutan'ın 5.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devre dışı kalacak ve Galatasaray'a geri dönecek. 

 
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