Galatasaray'da kiralıklara 'EURO' engeli

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu için en büyük Avrupa Şampiyonası...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da kiralıklara 'EURO' engeli
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2021 08:03
Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın elini kolunu Avrupa Şampiyonası bağlıyor.

Galatasaray'ın kiralık olarak oynattığı ve sözleşmeleri biten Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak bonservislerini ellerinde bulunduran Benfica ile Brentford, işi Avrupa Şampiyonası sonrasına bırakmak istiyor.

Gedson, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nda yer alırken, Halil Dervişoğlu'nun da EURO 2020'de ay-yıldızlı formayla göstereceği performansın yeni talipler yaratacağı düşünülüyor.

Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde bulunduran Brentford'un Premier Lig'e yükselmesi de işleri karıştırdı. Championship play-off finalinde önceki gün Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, 1946-1947 sezonunun ardından ilk kez İngiltere'nin en üst ligine yükseldi. Takımda bu yüzden yeni bir kadro planlaması yapılacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.