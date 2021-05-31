Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın elini kolunu Avrupa Şampiyonası bağlıyor.



Galatasaray'ın kiralık olarak oynattığı ve sözleşmeleri biten Gedson Fernandes ile Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak istiyor. Ancak bonservislerini ellerinde bulunduran Benfica ile Brentford, işi Avrupa Şampiyonası sonrasına bırakmak istiyor.



Gedson, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Portekiz Milli Takımı'nda yer alırken, Halil Dervişoğlu'nun da EURO 2020'de ay-yıldızlı formayla göstereceği performansın yeni talipler yaratacağı düşünülüyor.



Halil Dervişoğlu'nun bonservisini elinde bulunduran Brentford'un Premier Lig'e yükselmesi de işleri karıştırdı. Championship play-off finalinde önceki gün Swansea City'yi 2-0 mağlup eden Brentford, 1946-1947 sezonunun ardından ilk kez İngiltere'nin en üst ligine yükseldi. Takımda bu yüzden yeni bir kadro planlaması yapılacak.



