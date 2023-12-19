Galatasaray'da kiralık hesap şaştı!

Sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan isimler performansları ile soru işaretlerini gideremedi. Emin Bayram-Dubois en çok öne çıkan futbolcular oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da kiralık hesap şaştı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2023 08:51
Sezon başında birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Galatasaray'da istediği süreleri bulamayan futbolcular, lig maçları başladıktan sonra kiralık olarak ayrıldı.

Nicolo Zaniolo'ya 22.5 milyon Euro, Yunus Akgün'e 9 milyon Euro, Berkan Kutlu'ya 5 milyon Euro satın alma opsiyonları koyuldu. Cicaldau, Emin Bayram ve Yusuf Demir'in ise kiralık sözleşmelerinde madde bulunmuyor.

DUBOİS'NIN MAAŞI G.SARAY'DAN

Yeni transferlerden beklediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılı takımın kiralık giden yıldızları da Emin Bayram ve Leo Dubois dışında beklenen patlamayı yapamadı. Emin, Belçika'da futbolunu geliştirdi ve Westerlo'da çıkış yaptı. Zaniolo ve Yunus henüz İngiltere'de iz bırakamadı.

Yusuf Demir ve Cicaldau yine hayal kırıklığı yaşadı. Yıllık 1 milyon 800 bin Euro'luk ücretinin büyük bölümünü G.Saray'ın ödediği Leo Dubois ise Başakşehir'de düzenli oynuyor. Bu sezon ligde 11 maça çıkan oyuncu, 1 gol atarken 3 asist katkısı verdi. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery