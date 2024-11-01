Galatasaray'da kiralık gidenler yine bekleneni veremedi

Galatasaray sezon başında birçok oyuncusunu farklı takımlara kiralık göndermişti, sarı-kırmızılıların transfer politikası şu ana kadar tutmadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da kiralık gidenler yine bekleneni veremedi
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01 Kasım 2024 12:39
Galatasaray sezon başında birçok oyuncusunu farklı takımlara kiralık göndermişti. Hem takımda düşünülmeyen yabancılar, hem de gelişime açık olan yerli oyunculara yeni takım bulan sarı-kırmızılıların transfer politikası şu ana kadar tutmadı.

Lyon'a kiralanan Zaha, 4 maçta süre alabildi. 107 dakika oynayıp 1 asist yapan Fildişi Sahilli oyuncu, 6 maçta ise süre bile alamadı. Büyük umutlarla transfer edilen Zaniolo'nun durumu da pek farklı olmadı. İtalyan yıldız, Atalanta'da 9 maçta toplam 189 dakika süre alabildi. 5 karşılaşmada kulübede oturan Zaniolo, hanesine sadece 1 asist yazdırdı.

Bremen'e kiralanan Köhn, ilk maçlarda oynasa da daha sonra formayı kaybetti. 7 maçta ortalama 45'er dakika sahada kalırken 1 kez ağları sarstı. Sparta Prag'ın yolunu tutan Ross ise 10 maçla en fazla oynayan isim oldu.

 
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