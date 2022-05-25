Galatasaray'da kiralık aşklar yeniden gündemde!

Derbiye damga vurmuştu

11 Haziran'daki kongrede Dursun Özbek'le seçim yarışına girecek olan Eşref Hamamcıoğlu, hazırlıklarını şimdiden tamamlamaya kararlı. Futbolda mutlak başarı hedefleyen ve şubenin başına Cenk Ergün'ü getirecek olan Hamamcıoğlu, daha önce Dursun Özbek döneminde önemli transferlere imza atan Ergün'e tam yetki verdi.Birçok menajerle temasa geçen Ergün'ün önceliği ise bonservisi elinde bulunan oyuncular. Son olarak boşa çıkan oyuncular kervanına iki eski Galatasaraylı oyuncunun daha katılması ise Sarı-Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik yaşanmasına yol açtı. Ergün, Fulham'dan ayrılan 30 yaşındaki ön libero Seri ile Lyon'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Denayer'le bir görüşme yapmaya hazırlanıyor.Sarı-Kırmızılı formayla kötü bir ilk yarı geçirse de özellikle ikinci yarıda çok iyi bir efor ortaya koyan, özellikle de 20 yıl sonra Kadıköy'de elde edilen Fenerbahçe zaferine performansıyla damga vuran Seri, pandemi patladıktan sonra düşüşe geçmiş ve lig bitince kulüpten ayrılmıştı. Denayer ise Galatasaray'a Manchester City'den kiralanmış, daha sonra transfer olduğu Lyon'da harika bir dönem geçirmişti. Ancak yeni bir macera peşinde olan Belçikalı savunmacı, gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Bu arada Jason Denayer'e sadece Galatasaray cephesinden değil, birçok Türk kulübünden teklif yapıldığı öğrenildi.