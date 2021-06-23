Galatasaray'da kim kazandı, kim kaybetti?

Uzun yıllar unutulmayacak Galatasaray başkanlık seçimlerinde, koltuğa oturan Burak Elmas oldu ama, genel kurul sonuçları sonrasında kazanan ve kaybedenler farklılaştı.



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Eşref Hamamcıoğlu'nun, Burak Elmas'a kıl payı geçilmesine rağmen sonuçları büyük bir olgunlukla karşılaması ve verdiği birlik fotoğrafı büyük takdir topladı. Hamamcıoğlu sergilediği tavırla sandıkta son anda kaybetse de, aslında çok şey kazandı.



Yine seçimin kazanlarından biri de Metin Öztürk oldu. Öztürk seçim sonucunda hayal kırıklığı yaşasa da, genel kuruldan önemli bir teveccüh aldı. Bu oy, Öztürk'ün gelecek dönemdeki denklem içerisinde yer alacağı yorumlarını da beraberinde getirdi.



Seçimin kaybedeni Yiğit Şardan gözükse de, aslında bu oylama, Abdurrahim Albayrak için olmak veya olmamak seçimiydi. Albayrak'ın gölge başkan olacağı konuşuluyordu. Ne var ki sonuç hezimet oldu.



Yine Mustafa Cengiz ve Adnan Polat da seçimin kaybedenleri oldu. İkilinin desteklediği Yiğit Şardan'ın 4. olması, ağır bir yenilgi olarak yorumlandı.



