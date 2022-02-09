Galatasaray'da 'kilo' kaybı!

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent'in takımın başına geçmesinin ardından futbolculardaki kilo kaybı ortaya çıktı.
Antrenman sürelerini minimum 90 dakikaya çıkaran 59 yaşındaki teknik adamın iş disiplini, oyuncuların fizyolojik yapısını olumlu etkiledi.
Sarı-kırmızılıların Torrent döneminde ortalama 2 kilo verdiği ortaya çıktı.
2'şer kilo kaybeden sarı- kırmızılı oyuncular, Kayseri karşısında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.
Antrenman sürelerini minimum 90 dakikaya çıkaran 59 yaşındaki teknik adamın iş disiplini, oyuncuların fizyolojik yapısını olumlu etkiledi.
Sarı-kırmızılıların Torrent döneminde ortalama 2 kilo verdiği ortaya çıktı.
2'şer kilo kaybeden sarı- kırmızılı oyuncular, Kayseri karşısında 3 puan hasretine son vermeye çalışacak.