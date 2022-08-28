Galatasaray'da çok şeyler beklenen iki genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün şimdiye kadar ortaya koydukları performansla beklentileri karşılayamadı.



Kerem ve Yunus'un formsuzluğunun ise en kısa sürede son bulmasının beklendiği belirtildi. Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un özel görüşmeler gerçekleştirdiği iki ismin ücretlerinde de kısa dönemde iyileştirmeler yapılacağı bildirildi.



Bu noktada görüşmelerin olumlu devam ettiği öğrenildi.





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