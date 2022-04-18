Galatasaray'da Kerem ve Marcao'ya teklif bekleniyor

26 Mart'taki Mali Kongre'de ibra edilmeyen Galatasaray Yönetimi'nin bütçe talebine de onay çıkmadı. Kasada para olmadığı için borçlar birikiyor. Bankalar Birliği anlaşmasının ilk faiz ödemesi, biriken maaşlar, bonservis taksitleri, Mohamed'in 4 milyon dolarlık opsiyonu, Falcao'nun 3 milyon Euro'luk tazminatını içeren ödeme paketi 600 milyon TL'yi buluyor.



Burak Elmas'tan koltuğu devralacak yeni başkanın ilk işi, 600 milyon TL'lik bu borcu temizlemek olacak. Yeni sezonda Avrupa'da yer almayacak Galatasaray bu sezon kazandığı 161 milyon TL UEFA gelirinden de mahrum kalacak. 30 Nisan'da seçilecek başkanın oyuncu satmaktan başka kısa vadeli çözüm yolu yok.



Sarı-kırmızılı takım kötü bir sezon geçirse de Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da piyasa yaptı. Marcao'ya İtalya'dan, Kerem'e Fransa'dan resmi teklifler gelecek. Yeni yönetim, bu iki oyuncudan birini 20 milyon Euro seviyesinde rakamlara satarak borç yükünü %50 azaltmaya çalışacak.





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