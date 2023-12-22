Galatasaray'da Kerem sol şeritte!

Milli oyuncu bu sezon, sol kanatta tercih edildiği 18 karşılaşmada 6 gol atarken 7 kez asist yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem sol şeritte!
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22 Aralık 2023 09:23
Son güncelleme 22 Aralık 2023 09:25
Bu sezon sol kanatta formayı paylaştığı Wilfried Zaha'nın yokluğunda bu bölgeye dönen Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'un ardından Fatih Karagümrük'ü de boş geçmedi.

Galibiyeti getiren milli oyuncu, bu sezon sol kanatta oynadığı 18 maçta 6 gol-7 asiste imzasını koydu. 25 yaşındaki futbolcu, 10 numara olarak görev yaptığı 10 maçta ise sadece Manchester United'a iki gol atabildi. F.Bahçe derbisinde Zaha'nın dönüş durumuna göre teknik direktör Okan Buruk da bu ikili arasındaki sol kanat kararını verecek.

GÜNAY KALEYE ORTAK

Fernando Muslera'nın cezalı olduğu Karagümrük maçında kaleyi koruyan Günay Güvenç sınıfı geçti. İstanbul ekibinin tehlikeli ataklarında gol izni vermeyen 32 yaşındaki eldivan, galibiyette başrolü oynadı. Teknik direktör Okan Buruk, performansına tam not verdiği Günay'ı ilerleyen dönemde Türkiye Kupası ve yabancı kontenjanına takıldıkları Süper Lig maçlarında görevlendirecek. 

 
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