Galatasaray'da Kerem sessizliğe büründü!

Geçen sezon tek başına Galatasaray'ı sırtlayan Kerem Aktürkoğlu ilk 3 haftayı boş geçerken ortaya koyduğu futbolla büyük hayal kırıklığı yaşattı.



İlk 3 haftada gol ya da asist katkısı veremeyen Kerem 13 şut attı. 3'ü isabetsiz, 3'ü de engellenmiş şutlardı. Yaptığı 11 driplingin sadece 5'inde başarılı olabildi. Konsantrasyon bozukluğu ve kötü kontrol yüzünden 10 top kaybetti. Attığı 7 uzun toptan sadece 1'si isabetli oldu. 10 ortasından 7'si yerini bulmadı. 3 maçta 6 da kısa pas verdi.



NEDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ?



Kerem'deki düşüşün perde arkasında fiziksel değil duygusal ve mental sebepler yatıyor. İşte o sebeplerden bazıları:



1- Marcao ve Victor Nelsson'un aksine beklediği teklifleri alamadı.



2- 8 milyon TL'ye oynayan Kerem'in ücreti, yeni transferlerin çok altında kaldı.



3- Tribünler, Kerem'i artık Mertens, Torreira ve Oliveira gibi yıldızların ardından hatırlıyor.



4- Duygusal bir oyuncu olması nedeniyle yaşadıkları saha içine yansıdı.



BURUK SAHİP ÇIKTI



Teknik direktör Okan Buruk her şeye rağmen Kerem'e destek verdi. Genç teknik adam, genç futbolcuyla ilgili bir soru üzerine, "Oyunu sadece Kerem'in üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam bir takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır. Kerem'in performansının da yukarı çıkacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.





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