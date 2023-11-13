Galatasaray'da Kerem kayıp!

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda düşüş yaşadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem kayıp!
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13 Kasım 2023 10:24
Galatasaray'da Süper Lig'in ilk 6 haftasında 3 gol 5 asistlik muhteşem bir performans sergileyen Kerem Aktürkoğlu, Okan Buruk'un kendisine verdiği yeni görevin üstesinden gelemedi.

25 yaşındaki oyuncu forvet arkasında oynadığı son 8 maçta 9'u Şampiyonlar Ligi'nde toplam 22 şut attı. Sadece Manchester karşısında gol bulabildi.

10 numara pozisyonunda bekleneni veremeyen Kerem ceza sahası önünde kaçırdığı goller nedeniyle tepkilerin odağında yer aldı.

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