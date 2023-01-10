Galatasaray'da Kerem'in hocası Mertens!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, Belçikalı yıldız Dries Mertens ile kurduğu uyum ile kendine geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem'in hocası Mertens!
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10 Ocak 2023 10:47
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Sezon başında performansı ile yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu yeniden futbola dönerken Kadıköy'de alkış alanlar arasındaydı. Milli oyuncunun yakaladığı çıkışın ardında Mertens'in de büyük payı var.

ZOR GÜNLERİ ATLATMASINA YARDIMCI OLDU

Geçen sezon takımın skor yükünü omuzlayan Kerem, sezon başında bu özelliğini yitirirken Belçikalı oyuncu takımın da liderliğini devraldı. Bu süreçte Kerem'e hep destek veren Mertens, genç meslektaşı ile de sık sık konuşup zor günleri atlatmasına yardımcı oldu. İkilinin birbirine olan uyumu da Aslan'ı zirvede puan farkına taşıdı. 

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