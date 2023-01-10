Sezon başında performansı ile yerden yere vurulan Kerem Aktürkoğlu yeniden futbola dönerken Kadıköy'de alkış alanlar arasındaydı. Milli oyuncunun yakaladığı çıkışın ardında Mertens'in de büyük payı var.Geçen sezon takımın skor yükünü omuzlayan Kerem, sezon başında bu özelliğini yitirirken Belçikalı oyuncu takımın da liderliğini devraldı. Bu süreçte Kerem'e hep destek veren Mertens, genç meslektaşı ile de sık sık konuşup zor günleri atlatmasına yardımcı oldu. İkilinin birbirine olan uyumu da Aslan'ı zirvede puan farkına taşıdı.