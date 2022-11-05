Galatasaray'da Kerem ile 'özel' görüşme

Galatasaray'da 2 gündür yedek takımla çalışan Kerem Aktürkoğlu, dün akşam saatlerinde kulüpte yönetimle bir araya gelerek geleceği hakkında görüşme yaptı.
Derbi öncesi yeni sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağlandı.
Kafası iyice rahatlayan ve son antrenmanda takımla çalışan genç futbolcu, son anda derbinin ilk 11'inde yer buldu.
Başarılı oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 93 maçta 22 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.
Derbi öncesi yeni sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağlandı.
Kafası iyice rahatlayan ve son antrenmanda takımla çalışan genç futbolcu, son anda derbinin ilk 11'inde yer buldu.
Başarılı oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 93 maçta 22 gol ve 17 asist yapma başarısı gösterdi.