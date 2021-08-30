Galatasaray'da Kerem, gollerine devam ediyor!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yüksek skor katkısı sürüyor.



Yeni sezonda tüm maçlara ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 6 Avrupa, 3 Süper Lig maçında boy gösterdi.



Genç kanat oyuncusu, bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, toplam sayısını 3'e yükseltti.



Kerem, Randers ve St. Johnston karşılaşmalarında da 2 gol, 3 asistle oynamıştı.



Kerem 9 maçta 3 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'a bir kez daha davet edilen Kerem'in son anlarda yorgunluğu da göze çarptı.



