Galatasaray'da Kerem, gollerine devam ediyor!

Bu sezon Galatasaray'da ilk 11'in gediklisi olan Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Kerem, gollerine devam ediyor!
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30 Ağustos 2021 13:18
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun yüksek skor katkısı sürüyor.

Yeni sezonda tüm maçlara ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, 6 Avrupa, 3 Süper Lig maçında boy gösterdi.

Genç kanat oyuncusu, bu sezon ligdeki ilk golünü atarken, toplam sayısını 3'e yükseltti.

Kerem, Randers ve St. Johnston karşılaşmalarında da 2 gol, 3 asistle oynamıştı.

Kerem 9 maçta 3 gol, 3 asistle takımın en skorer ismi oldu. A Milli Takım'a bir kez daha davet edilen Kerem'in son anlarda yorgunluğu da göze çarptı.


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