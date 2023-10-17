Galatasaray'da Kerem farkı!

Galatasaray'da, Kerem Aktürkoğlu istikrarıyla dikkat çekiyor. 24 yaşındaki futbolcu, 2021-2022 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda yalnızca 4 maç kaçırdı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem farkı!
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17 Ekim 2023 15:18
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, her geçen sezon kendini geliştirmeye devam ediyor. 24 yaşındaki futbolcu, istikrarlı ve başarılı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Kerem Aktürkoğlu, Eylül 2020'de Anagold 24 Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. İlk yılında 29 karşılaşmada sahaya çıkan Kerem, 6 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Milli futbolcu, sarı kırmızılı formayı giydiği son üç sezonda ise takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Galatasaray, 2021 - 2022 sezonundan bu yana 110 resmi maç yaptı. Kerem Aktürkoğlu ise, bu süreçte 106 kez sarı kırmızılı formayla sahaya çıktı.

GALATASARAY RAKAMLARI

24 yaşındaki oyuncu, son 3 sezonda yalnızca 4 maç kaçırdı.Kerem bu performansı sonrası, takımda ikinci kaptanlık görevine getirildi. Galatasaray'daki 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu, yaptığı skor katkısıyla da takımını sırtladı.

Kerem, sarı kırmızılı ekiple 4 sezonda tüm kulvarlarda 135 maça çıktı. Milli futbolcu, bu süreçte 34 kez fileleri sarstı, 29 da gol pası verdi.



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