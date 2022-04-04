Galatasaray'da Kerem, antrenmana çıkmadı!

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, bugünkü idmanda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem, antrenmana çıkmadı!
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04 Nisan 2022 17:53
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu belirsizliği yaşanıyor.

DURUMU TAKİP EDİLECEK

A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.

MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.

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