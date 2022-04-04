Galatasaray'da Kerem, antrenmana çıkmadı!

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi Kerem Aktürkoğlu belirsizliği yaşanıyor.
DURUMU TAKİP EDİLECEK
A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.
MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.
DURUMU TAKİP EDİLECEK
A Spor'un haberine göre; Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada sakatlanan ve oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu bugünkü antrenmanda yer almadı.
MR'ı çekilen 24 yaşındaki futbolcunun durumu günlük olarak takip edilecek.