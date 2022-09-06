Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı

Galatasaray'da geçen sezonunun en iyilerinden olan ve 'Harry Potter' lakabını alan yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ortaya koyduğu kötü performansla büyük hayal kırıklığı yaşatıyor. Sarı-kırmızılıların bu sezon da çok iyi bir performans beklediği milli yıldız Gaziantep FK maçında sahanın en kötüsüydü…



YERLİ VURGUSU



Sarı-kırmızılıların genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig'de ilk 5 haftada ortaya koyduğu futboldan sonra, "Sadece yerli olduğu için oynuyor!" yorumlarının hedefi oldu.



Gaziantep FK maçının ilk yarısında 18 top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı sosyal medyadaki Galatasaray taraftarını da çıldırttı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kerem Aktürkoğlu'na ne olmuş böyle! Yetenekli Kerem gitmiş bambaşka bir Kerem gelmiş" yorumları yaptı.



GOL VEYA ASİSTİ YOK



6.3 reyting maçın en kötüsü olan Kerem Aktürkoğlu, 5 Süper Lig maçında gol ve asist üretemedi. Toplamda 380 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcunun ismi sezon başında Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyordu.



Attığı gollerden sonra Harry Potter hareketi yapan ve taraftarı coşturan Kerem ile ilgili Okan Buruk'un önlem alması bekleniyor. Okan hocanın, yıldız futbolcu ile özel olarak görüşeceği ve form düşüklüğünün nedenlerini araştıracağı öğrenildi.



Güncel piyasa değeri 16.5 milyon Euro olan Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Geçen sezon 52 maçta forma giyen genç yıldız 13 gol ve 13 asist üretti.



