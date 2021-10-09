Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sıkıntısı

Galatasaray'a geldiğinden bu yana üst düzey performans gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun ücretine zam yapma kararı alındı.



Taraflar rakamda anlaştı ama serbest kalma maddesi sorun çıkardı.



ANLAŞMA SAĞLANAMADI



Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.



Taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.



