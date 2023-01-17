Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şaha kalktı!

Kerem Aktürkoğlu için sezon iyi başlamamıştı. Çabuk toparlayan genç futbolcu harika bir sezon geçirmeye başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şaha kalktı!
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17 Ocak 2023 11:47
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da sezona iyi başlamasa da çabuk toparlayan Kerem Aktürkoğlu, harika bir sezon geçirmeye başladı.

24 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gole ulaştı. Geçen sezon aynı sürede 1 defa ağları havalandırmıştı.

27 GOL, 18 ASİST

İcardi ile çok iyi anlaşan Kerem, sarı-kırmızılı takımla 102 maça çıktı. 27 gol kaydetti. 18 de asist yaptı. Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 




 
 

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