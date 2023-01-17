Galatasaray'da sezona iyi başlamasa da çabuk toparlayan Kerem Aktürkoğlu, harika bir sezon geçirmeye başladı.24 yaşındaki kanat oyuncusu 7 gole ulaştı. Geçen sezon aynı sürede 1 defa ağları havalandırmıştı.İcardi ile çok iyi anlaşan Kerem, sarı-kırmızılı takımla 102 maça çıktı. 27 gol kaydetti. 18 de asist yaptı. Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.