Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası hiç oldu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen 12 milyon euro, ayrılıklar için kullanıldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası hiç oldu
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09 Eylül 2024 09:02
Galatasaray Kulübü bu sezon imza attığı transferler ve vedalarla oldukça dikkati çeken bir görüntü çizdi. Victor Osimhen gibi bir yıldızı Türkiye'ye getiren yönetim ilginç ve maliyetli ayrılıklara da imzasını attı.

KEREM'İN PARASI HİÇ OLDU

Kerem Aktürkoğlu, 3 senedir başarıyla formasını giydiği kulübü Galatasaray'a hedeflediği gibi önemli bir bonservis geliri kazandırarak Benfica'ya transfer oldu. Yıldız isimden 12 milyon euro'luk bonservis geliri elde edildi. Kadroda düşünülmeyen oyunculara ise harcanan toplam para 11,3 milyon euro'yu buldu.

ZAHA GERİ DÖNECEK

Sözleşmesinin bitimine 1 sezon kalan Leo Dubois için kasadan 1,5 milyon euro çıktı. Geçen sezon şubat ayında köprülerin atıldığı ve Okan Buruk'un aylardır devam etmeyeceğini belirttiği Sergio Oliveira, tüm hazırlık dönemi boyunca takımla çalıştı. Ancak transferin son günlerinde tüm hakları karşılanarak (iki sezon için 5,5 milyon euro) gönderildi. Lyon'a kiralanan Zaha'nın da yıllık maliyetinin yarısını (4 milyon euro) Aslan karşılayacak. 2 yıl daha kontratı olan Zaha, sezon sonu yeniden Galatasaray'a dönecek.



 
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